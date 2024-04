Quavo dispara contra Chris Brown: ‘Não bata nela, devem ser as drogas’

Quavo não está deixando Chris Brown O amante desprezado de Diss Slide – e mostrou que pode jogar o mesmo jogo de acumular streams com conversa esperta!!!

Em sua nova faixa “Tender”, Quavo critica Chris por seu histórico de violência doméstica… “Você fez mal à vadia e agora a vadia se foi, ela postou com um bandido… Ligue para o telefone da vadia, ela não virá em casa, não bata nela / Devem ser as drogas, preciso riscar seu plug.

A mulher a quem ele está se referindo não é Rihanna mas Karrueche Tran – lembre-se, CB disparou o primeiro tiro, cortando Quavo em seu novo álbum de luxo “11:11” sobre seu ex-GF Karrueche deslizando com Huncho … anos atrás, veja bem.

Quavo leva a questão ainda mais longe em sua nova música… “Diga-me, mano, qual é o seu problema?/Já acabou/Você disse que é maior que isso, mas não, não é/É porque estou investigando isso, isso os deixou quentes / Estou respeitando, mas sei que você não / Sua vadia no meu pescoço, sua vadia no local.

CB e Karrueche se separaram em 2015, mas qualquer cheiro do nome dela nos lábios de outro homem parece ser um gatilho para a megastar do R&B.

Os fãs pensaram que Chris e Quavo acabaram com a briga quando foram vistos sentados um ao lado do outro em janeiro, na Paris Fashion Week – mas isso foi simplesmente um erro no gráfico de assentos. Ainda NÃO há amor perdido entre eles!