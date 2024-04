Que manhã incrível: Jamahal Hill tem mais a perder no UFC 300?

Jamahal Hill está pronto para mostrar ao mundo que é o homem da categoria meio-pesado do UFC, e se vencer Alex Pereira no UFC 300, certamente será conhecido como o melhor lutador de 205 libras do mundo e levará tudo que vier. com isso. Mas devido à sua incrível confiança antes da luta, quão ruim seria para Hill se ele perdesse?

Em nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute o que está em jogo na luta principal entre Pereira e Hill e se o desafiante tem mais a perder em todo o card empilhado neste sábado, em Las Vegas. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem para onde Max Holloway irá se derrotar Justin Gaethje pelo título BMF, qual poderia ser o evento principal do UFC 302, pensamentos sobre o UFC fazer um grande anúncio esta semana em relação aos novos equipamentos, a colocação do card para o UFC 300 e muito mais.

