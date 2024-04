Que manhã incrível: O fato de o UFC realizar mais eventos fora de casa significa que os cards APEX acabarão em breve?

O UFC está levando mais cards do Fight Night para a estrada recentemente do que há algum tempo. Embora a qualidade do card completo e do evento principal não tenha sido muito diferente do que vimos nos últimos anos, isso poderia significar o fim dos cards do UFC Fight Night no UFC APEX?

Em uma edição inédita do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute se este pode ou não ser o começo do fim dos shows do UFC APEX. Além disso, Mike responde perguntas sobre o retorno de Mike Perry à ação neste fim de semana em Los Angeles no BKFC KnuckleMania 4 contra Thiago Alves, e onde ele poderia chegar com uma vitória, se o UFC Vegas 91 for um dos piores cards do UFC de cima para baixo. , onde Matheus Nicolau iria com vitória sobre Alex Perez na luta principal, e muito mais.

