Que manhã incrível: Tom Aspinall está absolutamente certo sobre o UFC 304; Além disso, o futuro de José Aldo após o UFC 301

Tom Aspinall concorda com os fãs de MMA do Reino Unido que o próximo evento pay-per-view do UFC 304, em julho, deve atender ao mercado local, e não à base de fãs dos EUA – e ele está absolutamente correto nessa avaliação. Mas será que o UFC mudará de rumo para satisfazer os torcedores de Manchester no que diz respeito ao horário de início do card?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a recente resposta de Aspinall à programação da noite de luta e por que o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC está certo. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o evento UFC 301 de sábado, as chances do desafiante ao título peso mosca Steve Erceg contra Alexandre Pantoja na luta principal, se José Aldo caminhará ou não até o octógono pela última vez contra Jonathan Martinez, a joia escondida no sábado. card da luta, a divisão dos médios do UFC, o título do BMF e muito mais.

