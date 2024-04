Quem é Leanna Lenee, noiva de Travis Hunter e maior fã da estrela do Colorado Buffaloes?

Búfalos do Colorado jogador versátil Travis Caçador recentemente tomou uma decisão significativa em relação à sua vida pessoal.

Depois de anos de companheirismo, Caçador recorreu às redes sociais para anunciar seu noivado com Leanna Lenee.

A história de amor deles começou durante o tempo em que eram estudantes na Collins High School. Seus caminhos se entrelaçaram durante Último ano de Huntermarcando o início de sua jornada romântica.

Leanna em seguida, foi morar com a estrela bidirecional do Colorado durante seu último ano, e eles têm compartilhado suas vidas desde então. Além de ser Parceiro do caçador, Leanna é uma pessoa talentosa, tendo obtido seu diploma de bacharel pela Kennesaw State University em 2022.

Quando eles decidiram se casar?

À medida que o relacionamento deles florescia, Hunter e Leanna decidiram compartilhar suas experiências com o mundo lançando seu canal no YouTube, ‘Travis and Leanna’.

Em outubro de 2022, eles enviaram seu primeiro vídeo, uma sessão de perguntas e respostas, onde forneceram insights sobre vários aspectos de seu relacionamento, incluindo seus objetivos de vida e planos de casamento. Pouco mais de um ano depois, o casal deu o próximo passo em sua jornada ao ficar noivo.

Durante uma escapadela fora de temporada em Porto Rico Hunter pediu Leanna em casamentoque aceitou com alegria, expressando seu entusiasmo pelo futuro juntos.

Leanna acessou o Instagram para compartilhar a novidade, postando fotos do casal junto com o anel de noivado.

“Um milhão de vezes, sim,” Leanna legendou a imagem.

O futuro reserva muitas possibilidades para este casal, e a jornada deles juntos promete ser intrigante, especialmente com Caçador esperando ser convocado para a NFL nos próximos anos.

Atualmente ele se especializa como cornerback do Colorado, mas é considerado um jogador de mão dupla por causa de seus dons físicos únicos.

Isso tende a não se traduzir na vida da NFL, onde os jogadores geralmente não jogam em ambos os lados da bola, e Caçador terá que priorizar uma vaga antes de se declarar para o draft.