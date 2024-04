Quem é Malaquias Flynn? Guarda dos pistões faz história com explosão de 50 pontos em Atlanta

Tele Pistões Detroit não tive muito o que comemorar durante a péssima temporada de 2023/24. O Pistõesainda atolado em uma longa reconstrução, estão no NBAno porão do clube durante praticamente toda a temporada, mas o time e seus torcedores podem relembrar com carinho a noite de quarta-feira, quando a campanha chegar ao fim neste mês.

Armador reserva Malaquias Flynn tornou-se o 11º jogador nesta temporada a marcar pelo menos 50 pontos em um jogo quando Detroit visitou o Falcões de Atlanta para um jogo de quarta-feira à noite, de outra forma indescritível, no final da temporada. Para o ex-escolhido do primeiro turno, é o culminar de uma parte de sua carreira – e o início de outro capítulo emocionante que pode estar repleto de oportunidades.

O caminho de Flynn para os Pistons

Nasceu em Tacoma, Washington, Flynn foi eleito o jogador do ano do ensino médio estadual no último ano da Preparação Belarmino em sua cidade natal. Flynn se comprometeu Estado de Washington e jogou dois anos pelo Pumas antes de transferir para Estado de San Diego em suas duas últimas temporadas de NCAA basquete – onde ele foi nomeado Montanha Oeste Jogador do Ano como sénior, em 2019/20.

O Raptors de Toronto selecionou Flynn em 29º lugar geral no Draft da NBA 2020, e o armador de 6’1” foi titular em 14 partidas como novato. Durante partes de quatro temporadas com o raptoresFlynn jogou 181 partidas – incluindo seis nos playoffs – e foi visto com mais frequência saindo do banco antes de ser transferido para o Knicks de Nova York no blockbuster OG Anunoby em 30 de dezembro.

O mandato de Flynn no Grande maça não durou muito. Cinco semanas depois de chegar Nova Iorqueo jogador de 25 anos estava em movimento novamente, tratado Detroit em uma troca de seis jogadores. Entrando na noite de quarta-feira, Flynn tinha média de 5,8 pontos por jogo e 42 por cento de arremessos em 17 partidas pelos Pistons.

Malachi faz história mesmo com Detroit perdendo

A modesta média de pontuação de Flynn disparará após sua noite de 50 pontos no Arena Fazenda Estadual. Em seu papel familiar fora do banco, Flynn compensou o titular Jaden Iveynoite ruim (oito pontos em 3-15 arremessos) com o melhor jogo da carreira para manter os Pistons competitivos contra um Falcões time lutando pelo posicionamento nos playoffs.

Flynn acertou 18 de suas 25 tentativas de chute – incluindo cinco de nove arremessos de três pontos – e ele somou cinco assistências, o recorde da equipe, para arrancar. Com guarda estelar Cade Cunningham afastado devido a uma lesão no joelho, Flynn estava à altura da tarefa de manter Detroit à tona.

A defesa de Flynn também foi impressionante. Ele marcou seis rebotes e cinco roubos de bola enquanto os Pistons tentavam se recuperar de uma desvantagem de 22 pontos em uma noite em que o técnico Monty Williams jogou apenas nove jogadores.

O jogo de 50 pontos de Flynn é tão improvável quanto parece. De acordo com a ESPN, nenhum jogador na história da NBA marcou mais de 50 pontos em um jogo com uma média de pontuação tão baixa quanto Flynn. entrando no jogo em Atlanta.

Infelizmente para os Pistons, o melhor esforço de Flynn não foi suficiente. Atlanta venceu, 121-113para garantir uma vaga no Torneio Play-Inenquanto o Detroit caiu para 13-63 – garantindo uma segunda campanha consecutiva com menos de 20 vitórias.