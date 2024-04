Fvermes Sevilha e Ájax se destacarem, Quincy prometese vê enredado em um cenário de pesadelo muito distante dos campos de futebol onde um dia brilhou.

O jovem de 32 anos Spartak Moscou O jogador está atualmente encarcerado na prisão de Al Aweer, no Dubai, na sequência de uma condenação por tráfico de surpreendentes 1.363 kg de cocaína, avaliada em mais de 76,1 milhões de euros, além de cumprir 18 meses por um incidente de esfaqueamento numa reunião familiar.

Santiago Bernabeu sediará a NFL em 2025: Vinicius Jr. veste capacete de futebol em uma colaboração emocionanteTwitter

A prisão de Al Aweer, onde Promes está detido, pinta um quadro sombrio da vida quotidiana atrás das grades. Amontoados em uma cela projetada para seis pessoas, mas que abriga vinte, Promes e seus companheiros de cela enfrentam condições adversas.

Relatórios do ‘De Telegraaf’ e insights de John van den Heuvel destacam a alarmante regularidade de agressões sexuais dentro das instalações, agravadas pela escassa presença de segurança e pelo desconforto causado pelo excesso de ar condicionado.

“Parece que nesta prisão ocorrem violações diariamente, pois há poucos guardas para realizar serviços de vigilância”, Van den Heuvel escreveu.

“Os presos passam o tempo em um ambiente frio e barulhento devido ao forte ar condicionado.”

Os prisioneiros, incluindo outros quatro cidadãos holandeses e indivíduos de diversas origens que lutam contra a dependência de drogas, navegam neste ambiente hostil sob constante vigilância, com medidas punitivas para aqueles que desafiam os padrões de higiene da prisão.

Promessa‘ A provação ressalta o forte contraste entre sua vida passada de luxo e sua situação atual. O seu pedido de extradição para a Rússia significa uma tentativa desesperada de escapar às condições angustiantes do sistema penal do Dubai.

A incerteza em torno do seu processo de extradição, detalhado pela sua equipa jurídica holandesa, complica ainda mais Promessa‘situação. Com o procedimento potencialmente demorado e repleto de complexidades jurídicas, o futuro permanece incerto para o outrora célebre atleta.

Uma carreira ofuscada

Quincy prometeA jornada do estrelato do futebol até uma cela de prisão serve como um lembrete sombrio de quão rapidamente a sorte pode mudar.

Sua notável carreira, marcada por 50 partidas pela seleção holandesa e um valor máximo de transferência de US$ 26 milhões, agora enfrenta a nuvem ofuscante de seus problemas jurídicos.

Apesar dos esforços da sua equipa jurídica para recorrer das condenações e navegar pelas complexidades do direito internacional, a gravidade do PromessaOs crimes e as consequências subsequentes levantam questões críticas sobre a responsabilização, a redenção e o delicado equilíbrio entre a personalidade pública e as ações privadas.