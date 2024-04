Rafa Nadal se rejuvenesce em Madrid com vitória sobre De Minaur

Toh, encontre a primeira vez Rafael Nadal jogou em Madrid, graças a um convite dos organizadores, é preciso voltar a 13 de outubro de 2003. Perdeu para o seu compatriota Alex Corretjaagora comentarista de televisão.

Sua primeira partida foi na quadra dura do Rockodromo de la Casa de Campo. Seu último será no barro do caixa Mágica. Mas não foi neste sábado, dia que ele escolheu para vencer Alex de Minaur dentro de casa, por 7-6(6), 6-3, em 2 horas e 2 minutos.

Rafael Nadal embala seu filho nos braços e o beija de maneira adorável no Aberto de Madrid

A possibilidade de Nadal pisando no Quadra Central Manolo Santana pela última vez atraiu a atenção de muitos, incluindo o rei da Espanha, Felipe VI. Ninguém queria perder o duelo. Das 72 partidas disputadas no TMS, ele venceu 58 a seu favor.

O 22 vezes campeão principal havia anunciado antes de sua estreia com Darwin Branco que foi sua última participação no Masters 1000 que figura cinco vezes em sua sala de troféus: 2005, 2010, 2013, 2014 e 2017.

Apesar das dificuldades que os 657 metros de altitude do Real Madrid lhe colocam, Nadal sempre encontrou motivação extra em jogar tênis diante de uma multidão que o idolatra.

O árbitro presidente da partida foi o experiente Fergus Murphy. Primeiro jogo do Rafa, que teve toda a torcida a seu favor, exceto oito pessoas. Foram eles que sentaram no banco do jogador de Sydney. Entre eles, seu técnico espanhol Adolfo Gutierrez e sua namorada, a tenista Katie Boulter. A atmosfera era o mais próxima possível da Copa Davis de antigamente.

De Miaur ficou emocionado com a ocasião. Ele havia vencido Nadal em Barcelona, ​​mas Madrid é outra história. O medo do palco também desempenhou um papel.

No segundo jogo, o espanhol consumou o primeiro contra-ataque. Rafa defendeu na trincheira e seu adversário falhou apesar de estar mais dentro da pista.

A raiva de Nadal

A polémica surgiu com uma bola que o espanhol sinalizou como má e o árbitro lhe disse que era tarde demais. O placar foi 15-40 para De Minaur. Rafa foi protestar: “Não vi você pedir replay”, disse Murphy. “Se eu parar e marcar a bola, isso significa que quero continuar jogando?” O supervisor então compareceu a pedido do tenista.

Na sequência, Rafa levantou o braço para um cheque do Hawkeye quando a bola saiu ao lado. Foi para mostrar ao árbitro que ele havia cometido um erro na ação anterior.

O saque de Nadal estava viajando a mais de 190 quilômetros por hora. O problema abdominal parece estar resolvido. O espanhol perdeu o saque e continuou conversando com Murphy. Dezoito minutos se passaram e o placar estava 2 a 1. Três minutos depois houve empate no placar.

Rafa voltou a vencer um jogo e assumiu a liderança por 3-2. A exigência física da partida estava no auge e a dúvida era se o jogador que completa 38 anos em junho seria capaz de aguentar esse ritmo. De Minaur certamente poderia. Correu, aliás, muito menos porque não foi ele quem se moveu dois metros atrás da linha de fundo.

O australiano conseguiu uma segunda ‘folga’ e fê-lo de branco. Seus tiros limparam as linhas. “Sim, você pode”, os fãs gritaram para ele.

Quatro bolas paradas perdidas

Nadal tem sete vidas em Madrid e fez 4-4. Ele ganhou vida com 5-4 depois de juntar dois jogos. A rede jogava a favor do espanhol. Cuspiu para o lado do adversário uma bola que lhe garantiu a morte súbita. Nadal começou o cara ou coroa com uma vantagem de 2 a 0. Ele estava em 6-2 e perdia cada uma das quatro oportunidades do primeiro set. O relógio certificou o abate: 1 hora e 16 minutos.

Apesar da diferença de 13 anos, De Minaur levou a bandeira branca antes de seu oponente condecorado. Ele entregou o saque no início do segundo set e isso foi como um tanque de oxigênio para seu algoz. Ele saiu com dupla falta.

“Acordo com a ilusão de viver tardes como esta. Obrigado a todos por me fazerem sentir assim. Eu falho, mas o público madrilenho nunca falha”, disse Nadal no final da partida.

Cachin: 15 derrotas consecutivas

Rafa está na metade superior do sorteio e agora enfrentará Pedro Cachin, que derrotou Frances Tiafoe. O argentino, 91º colocado, chegou a Madrid após 15 derrotas consecutivas. E Stefanos Tsitspas, rival teórico nas oitavas de final, foi eliminado por Thiago Monteiro. Tudo para jogar.