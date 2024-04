Rafael Nadal segura e beija seu filho em momento adorável no Aberto de Madrid

Rafael Nadal voltou a comandar o saibro, já que sua primeira partida no Aberto de Madri 2024 indicado. Mas em meio à sua tentativa de retorno após uma lesão, o 22 vezes Grand Slam campeão ainda encontrou tempo para embalar seu filho em um momento de ternura.

Câmeras capturadas Nadal embalando seu filho, Rafael Júniorantes de assumir Darwin Branco na rodada de abertura do Mútua Madrid Open – e a sobrecarga de fofura mostra que a decisão de Nadal de adiar a ideia de ter filhos até que sua carreira no tênis se aproximasse do fim foi a escolha certa.

Um momento terno em família

Antes de Nadal enfrentar Escalde no A caixa mágicaNadal passou algum tempo com a esposa Maria Francisca Perello e seu filho, nascido em outubro de 2022. Rafael Jr. recebeu alguns beijos na bochecha de seu pai amoroso, bem como uma raquete de tênis em miniatura com a qual a criança poderia brincar – embora Nadal Sr. em seus passos lendários.

Nadal impressionou na quinta-feira e parecia tão afiado quanto desde a cirurgia no quadril em 2023. O jogador de 37 anos, naquele que é provavelmente o seu último ano no Passeio ATPcuidou de Blanch, de 16 anos, em pouco mais de uma hora, vencendo por 6-1 e 6-0 em um dia de vento e sol na capital espanhola.

Nadal, que espera ampliar seu recorde ao vencer o Aberto de Madri pela sexta vez este ano, compartilhou mais um momento agradável com sua família depois de eliminar o jovem Blanch. Com algumas sugestões de sua mãe, Rafael Jr. ergueu o dedo indicador para indicar que ele é o fã número 1 de seu pai – com Rafael ele mesmo abrindo um sorriso ao ver.