Randi Mahomes celebra a mensagem fortalecedora de Taylor Swift no Instagram

Randi Mahomesmãe para NFL Super estrelaPatrick Mahomesrecentemente ganhou as manchetes com seu apoio descarado ao ícone pop Taylor Swift e um olhar revelador sobre sua carreira pessoal e filosofia parental.

De coração Instagram história, Randy compartilhou novamente um vídeo nostálgico de Taylor Swift discutindo a inspiração por trás de sua música de sucesso “Deixar pra lá” do álbum de 1989. O discurso sincero de Swift sobre aceitar os comentários de seus críticos e transformá-los em uma mensagem poderosa de autoaceitação ressoou em Randi. “Eu amo isso! Afaste-se garota,” Randi acrescentou em sua legenda, elogiando a abordagem de Swift para lidar com as críticas.

A conexão entre as duas celebridades foi ainda destacada por uma foto que Randi compartilhou dela e de Swift curtindo um Chefes de Kansas City jogo juntos em Estádio Ponta de Flecha durante o Temporada de 2023 da NFL. Suas frequentes aparições no mesmo camarote ressaltaram uma amizade crescente, para alegria dos fãs.

A vida de Randi Mahomes como organizadora de eventos e mãe

Além do brilho dos encontros com celebridades, Randi Mahomes também levou para ela X perfil (anteriormente Twitter) para lançar luz sobre sua vida como organizadora de eventos, função que ocupa há 18 anos na Clube de campo de árvore de azevinho. Esta revelação foi uma surpresa para muitos que a conhecem principalmente através da fama de seu filho no futebol.

Randi enfatizou a importância do trabalho árduo e da independência, valores que ela deseja transmitir aos filhos. “Algumas pessoas não sabem isso sobre mim… mas trabalho como planejador de eventos no Holly Tree Country Club! Este trabalho não se trata apenas de coordenar eventos – trata-se de independência e de dar um exemplo de trabalho árduo e disciplina para meus filhos. Um brinde a abraçar todos os aspectos de nossa jornada,” ela escreveu.

Como mãe de três filhos, incluindo influenciadora de mídia social Jackson Mahomes e adolescente Mia, Randi Mahomes continua a inspirar com sua dedicação à carreira e seu papel influente na vida de seus filhos.