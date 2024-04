Rashee Rice admitiu estar envolvido em acidente de carro em Dallas

Arroz Rashee esteve envolvido no acidente de carro que feriu várias pessoas em Dallas no sábado… e ele admitiu isso para a empresa proprietária do Lambo… TMZ Esportes aprendeu.

Rice era dono do Corvette envolvido no acidente e alugou o Lambo de uma empresa chamada The Classic Lifestyle. Rice estava no Lambo no momento do acidente e, de acordo com o contrato de leasing, ele é a única pessoa que tinha permissão para dirigir o carro… isso de acordo com Kyle Cokero advogado que representa a Classic Lifestyle.