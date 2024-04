Rashee Rice desiste e se entrega à polícia: receptor recebe foto que Patrick Mahomes nunca quis ver

Chefes de Kansas City receptor amplo Arroz Rashee rendeu-se à polícia na quinta-feira sob acusações que incluíam agressão agravada depois que ele e outro motorista de um carro esporte em alta velocidade supostamente causaram um acidente envolvendo meia dúzia de veículos em um Dallas rodovia no mês passado.

Uma porta-voz do advogado de Rice confirmou A Associated Press que Rice se entregou no Departamento de Polícia de Glenn Heights. O arroz está sendo representado por Senador do estado do Texas, Royce West.

Kansas City Chiefs WR Rashee Rice suposta filmagem da câmera do painel do acidente de carro vazou

O arroz foi reservado para o Cadeia Regional em DeSotoe West disse que foi libertado sob fiança na noite de quinta-feira.

Numa declaração enviada por e-mail, West enfatizou o que chamou de “cooperação contínua de Rice com as autoridades policiais”.

“O Sr. Rice reconhece suas ações e sente profundamente pelos feridos como resultado deste acidente”, disse o advogado.

Rice disse na semana passada no Instagram que estava assumindo “total responsabilidade” por sua participação no acidente.

Na quarta-feira, a polícia de Dallas disse que foram emitidos mandados de prisão para Rice, 23, por uma acusação de agressão agravada, uma acusação de colisão envolvendo lesões corporais graves e seis acusações de colisão envolvendo lesões.

West disse anteriormente que Rice estava dirigindo um Esporte Lamborghini veículo utilitário quando o acidente aconteceu em 30 de março.

Theodoro KnoxEle, de 21 anos, dirigia o outro carro esportivo em alta velocidade, um Corvette, disse a polícia, e mandados de prisão foram emitidos para Knox na mesma faixa de acusações que para Rice. A polícia de Dallas disse na noite de quinta-feira que Knox não estava sob custódia.

Universidade Metodista do Sul disse no início do dia que, após saber do mandado de prisão, Knox foi suspenso de seu time de futebol. O advogado de Knox, Deandra Grantdisse que seu cliente estava cooperando com as autoridades policiais.

A polícia alegou que Rice e Knox estavam acelerando na faixa da extrema esquerda quando perderam o controle, e o Lamborghini bateu no acostamento e bateu na parede central, causando uma colisão em cadeia.

Rice e Knox supostamente saíram após o acidente sem determinar se alguém precisava de atenção médica ou fornecer informações, segundo a polícia. Quatro pessoas envolvidas no acidente tiveram ferimentos leves, segundo a polícia.

O arroz cresceu no Fort Worth subúrbio de Colinas do Norte de Richland e joguei futebol americano universitário nas proximidades Metodista do Sulonde uma excelente temporada sênior em 2022 o colocou no radar de NFL equipes.

Os Chiefs o selecionaram na segunda rodada do draft do ano passado, e ele se tornou uma das poucas opções confiáveis ​​no jogo de passes.