Rashee Rice é visto comemorando com a família antes do acidente, vítima fala

Arroz Rashee estava comemorando com a família e amigos antes de um de seus carros se envolver em um acidente desagradável… pelo menos com base nas novas fotos que obtivemos de um restaurante/bar e no novo vídeo da cena do acidente.

O TMZ obteve fotos que foram tiradas no sábado em Dallas, parecendo mostrar o wide receiver do Kansas City Chiefs saindo com sua mãe, Marsha Kearneyno restaurante/bar… e todos parecem estar se divertindo para uma ocasião especial.

Há uma foto que parece Rashee posando com sua mãe – e outra foto que o mostra ao lado de outras pessoas enquanto eles parecem levantar bebidas no ar para um brinde.

Não está claro se o próprio Rashee tem uma bebida na mão ou o que todos poderiam estar bebendo. De qualquer forma, as fotos colocam Rashee em Dallas, a apenas 6 milhas de onde aconteceu o acidente, e outras testemunhas disseram ao TMZ… ele estava lá e se divertindo.

Tem também isso… a camisa que Rashee está usando no restaurante é parecida com a que um cara que estava saindo do local do acidente estava usando.



Reproduzir conteúdo de vídeo





31/03/24

Os policiais ainda não disseram se acreditam que Rashee estava no meio do acidente… mas eles teriam dito que um dos veículos envolvidos no acidente está registrado em seu nome.

Em termos de como exatamente esse acidente se desenrolou… bem, vimos imagens da câmera do painel que o capturaram com bastante clareza e respaldam a narrativa da polícia de que havia 2 carros acelerando na rodovia, antes de um deles perder o controle e iniciar um grande colisão.

Claro, também tiramos algumas fotos do rescaldo… e parecia uma bagunça. Mais importante ainda, obtivemos imagens de pelo menos 4 caras que fugiram do local.

As fotos mostram eles se afastando casualmente do local do acidente… andando pela estrada.



Reproduzir conteúdo de vídeo



31/03/24

Agora, porém, temos um novo vídeo da cena… incluindo o momento exato em que esses senhores passaram por transeuntes, que perguntaram se iriam simplesmente deixar seus carros para trás. Eles não responderam.

Um dos caras – que foi visto saindo do Lambo – reconheceu que seu peito estava machucado… mas o resto deles não disse uma palavra, apenas continuaram andando.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

No ‘TMZ Live’ segunda-feira, conversamos com Kayla Quinn – que diz que foi uma das vítimas do acidente de segunda-feira. Ela estava dirigindo o carro prateado que inicialmente foi atingido em um acidente com vários carros e nos deu detalhes.

Como você pode ouvir, Kayla diz que está abalada com tudo isso… por ter começado um GoFundMe para ajudá-la a cobrir os enormes custos que ela suportou com o acidente.

Mais importante ainda, ela descreve a rapidez com que eles deixaram seus veículos e deixaram o local. Ela diz que tudo aconteceu em poucos minutos – e ela ainda tem uma teoria sobre para onde eles poderiam ter ido depois.

Rashee finalmente abordou tudo isso por meio de seu advogado – dizendo que seus pensamentos estão com todos os que foram afetados pelo acidente e que está cooperando com as autoridades na investigação. Ele também promete tomar todas e quaisquer medidas para lidar com isso de forma responsável.