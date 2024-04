Rashee Rice finalmente quebra o silêncio após acidente de carro em Dallas e admite estar envolvido por relatório

Chefes de Kansas City O receptor Rashee Rice apresentou-se para cooperar com a polícia de Dallas na investigação de um acidente na North Central Expressway que deixou quatro pessoas feridas. Inicialmente procurado pelas autoridades, o envolvimento de Rice no incidente foi confirmado na terça-feira, segundo relatos do TMZ.

O acidente, ocorrido no sábado, envolveu vários veículos, incluindo um matriculado ou alugado pela Rice. No entanto, ainda não se sabe se Rice estava dirigindo no momento do acidente. Relatórios indicam que Arroz é dono do Corvette envolvido no acidente e aluga um Lamborghini, com o contrato de locação estipulando que ele é o único motorista autorizado.

Rashee Rice ri alto assistindo ao clássico vídeo de Andy Reid ‘pass, punt, kick’Twitter

Felizmente, nenhuma morte resultou da colisão de seis carros, mas quatro pessoas sofreram ferimentos, sendo que duas necessitaram de hospitalização. Para complicar ainda mais a situação, os ocupantes dos veículos de corrida envolvidos fugiram do local antes da chegada das autoridades.

Ação disciplinar está a caminho para Rice

Espera-se que a NFL examine o incidente envolvendo Rice, e uma possível ação disciplinar se aproxima. Enquanto a liga aguarda novos desenvolvimentos, Rice pode enfrentar repercussões do comissário da NFL Roger Goodell, incluindo uma possível suspensão.

À medida que a investigação continua, os Kansas City Chiefs e o próprio Rice aguardam o resultado das investigações sobre o acidente, sabendo que o incidente pode ter implicações significativas para a sua carreira na NFL.