Rashee Rice se reúne com a polícia de Dallas e pede desculpas pelo papel no acidente

Rice nunca disse qual era exatamente o seu papel o acidente – Também conhecido como se ele estava ou não ao volante de um dos carros de luxo em alta velocidade que causou o acidente no fim de semana – mas ele disse que se encontrou com o Departamento de Polícia de Dallas. investigadores sobre tudo na quarta-feira.

Rice prometeu “continuar a cooperar” com as autoridades policiais… antes de acrescentar: “Peço sinceras desculpas a todos os afetados pelo acidente de sábado”.

Como informamos anteriormente, um Corvette caro e um Lamborghini Urus preto fosco bateu em vários carros em uma via expressa de Dallas no sábado à noite… depois de entrarem e saírem do trânsito em alta velocidade.

Rice era dono do Corvette… e estava alugando o Lambo de uma locadora de automóveis chamada The Classic Lifestyle.

Os policiais queriam falar com Rice – e com os outros passageiros suspeitos de estar no Corvette e no Lamborghini – depois que eles disseram que fugiram do local sem verificar se alguém precisava de atenção médica.