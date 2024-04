Rashee Rice se transforma em polícia no Texas após acidente de carro, na prisão

Arroz Rashee está atualmente sob custódia policial depois que a estrela do KC Chiefs se rendeu às autoridades na quinta-feira… e agora está atrás das grades em uma prisão no Texas.

De acordo com os registros do tribunal online, Rice, de 23 anos, está detido na prisão de DeSoto, TX, por 8 acusações – todas decorrentes do acidente de carro em 30 de março na área de Dallas – quando o receptor estrela caiu antes de fugir do local.