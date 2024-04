Rashee Rice toma medidas para se proteger das alegações de acidente de carro: a estrela do Chiefs será presa?

NEstrela FL Arroz Rashee optou por se proteger após alegações de que se envolveu em um acidente de carro no sábado. O Chefes de Kansas City O jogador é procurado pela polícia para interrogatório sobre um grande acidente de carro no nordeste de Dallas às 18h20 de sábado, que resultou em quatro pessoas feridas.

O incidente ocorreu quando dois carros, um Lamborghini e um Corvette, teriam colidido após colidirem na faixa mais à esquerda da estrada, disse um porta-voz da polícia.

Kansas City Chiefs WR Rashee Rice suposta filmagem da câmera do painel do acidente de carro vazou

O Lamborghini então bateu no muro central antes de colidir com outros carros. Ainda não foi confirmado se Arroz estava dirigindo um dos veículos, mas um veículo pertencente a ele ou alugado ao veículo do wide receiver do Chiefs se envolveu na colisão.

Quatro pessoas ficaram com ferimentos leves e duas foram levadas ao hospital para tratamento, mas não houve ferimentos fatais como resultado do acidente. Mesmo assim, a polícia deseja falar com Rice para saber se ele estava dirigindo ou não – embora suspeitem que ele supostamente dirigia o Corvette.

As imagens divulgadas pelo TMZ no incidente não pareciam capturar Arrozenquanto as imagens da câmera do painel do acidente também foram divulgadas no domingo e permaneceram inconclusivas.

Rashee Rice decide contratar um advogado

Ainda não está claro se Arroz foi levado sob custódia policial ou falou com as autoridades, mas Josina Anderson, da CBS Sports, relatou que Arroz agora garantiu representação legal.

Embora recorrer a um advogado não implique culpa nem sequer sugira que Arroz esteve envolvido no incidente, a polícia pretende falar com ele, pelo que seria necessário que o jovem de 23 anos tivesse representação legal caso comparecesse a um interrogatório policial.

Anderson também relata que uma declaração sobre o incidente deverá chegar em um futuro próximo, mas não mencionou qual organização ou pessoa faria a declaração.

Isso acontece depois que uma mulher acusou os cinco homens envolvidos no acidente de deixar o local sem ver como ela ou seu filho de quatro anos estavam após o acidente.

Kayla Quinnde 27 anos, uma das infelizes vítimas do acidente, afirma que cinco homens, que não foram identificados, supostamente deixaram o local depois de se puxarem dos carros destruídos – mas não se preocuparam em verificar as outras pessoas envolvidas.

“Ninguém parou. Tivemos filhos, tipo, tivemos filhos, sabe o que estou dizendo?” Quinn disse ao DMN. “É o fato de que não houve simpatia demonstrada por onde vocês podem ter a decência de parar e verificar se alguém está bem, alguém está vivo, sabe?”