Rastreador de evento especial do UFC 300: ‘Face The Pain’ retorna em vídeo épico de introdução

UFC 300 é um evento como nenhum outro. e o cartão desta noite certamente deixará todo o mundo do entretenimento agitado.

De Donald Trump a Drake, de Halle Berry a Shaq, o UFC tem uma longa história de fãs famosos torcendo nas arquibancadas, e as estrelas com certeza estarão presentes no histórico evento pay-per-view de sábado. Adicione as travessuras dos próprios lutadores, além de quaisquer eventos especiais que a promoção tenha oficialmente definido na programação, e acompanhar tudo isso pode fazer girar a cabeça até mesmo do fã de luta mais dedicado.

É por isso que o MMA Fighting está acompanhando todos os eventos especiais, avistamentos de celebridades e probabilidades da noite de luta, que você pode acompanhar abaixo.

20h05 horário do leste dos EUA: Encare a dor está de volta



O UFC deu tudo de si no início das preliminares da ESPN no sábado, lançando o clássico STEMM Encare a dor para encerrar um fantástico vídeo de introdução que trouxe boas lembranças do crescimento da promoção no início dos anos 2000.

O “Zuffa Gladiator” também retornou junto com entrevistas com lutadores sendo apresentadas em preto e branco.

Nunca pensei que aquela música de nu metal te deixaria tão emocionado, não é?

19h53 horário do leste dos EUA: O jogo respeita o jogo, sempre

Após a impressionante vitória por finalização sobre Cody Garbrandt, Deiveson Figueiredo encontrou um rosto conhecido nos bastidores: o rival de longa data, Brandon Moreno.

Figueiredo e Moreno se enfrentaram em uma memorável série de quatro lutas pelo campeonato peso mosca, que terminou em 2-1-1 a favor de Moreno. Apesar das intensas batalhas que travaram, foi tudo amor nos bastidores da T-Mobile Arena na noite de sábado.

19h25 horário do leste: O rei contra o vilão é o próximo?

Depois de vencer uma batalha emocionante e sangrenta com Jim Miller, Bobby Green já tem seu próximo adversário em mente: o polarizador peso leve do UFC, Paddy Pimblett.

“Paddy [Pimblett], como você ousa, sua cobra nojenta e açucarada”, disse Green em sua entrevista pós-luta. “Como você ousa dizer meu nome? Eu vou atrás de você. July, estou indo para o seu quintal, com seu pessoal, para chutar a sua bunda.”

“The Baddy” ainda não perdeu dentro do octógono, vencendo suas primeiras cinco lutas pela promoção, mais recentemente derrotando o favorito dos fãs Tony Ferguson no UFC 296. Ao longo do caminho, Pimblett chamou muita atenção para suas lutas com sua personalidade ousada.

Ame-o ou odeie-o, Pimblett lutando em seu país natal, a Inglaterra, contra outro veterano respeitado certamente teria fãs investidos.

18h45 horário do leste: As estrelas internacionais do UFC marcam sua presença

Os melhores dos melhores de todo o mundo estão em Las Vegas para o UFC 300.

Essa lista inclui o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall (Inglaterra), o bicampeão dos médios Israel Adesanya (Nova Zelândia) e o recente desafiante ao título dos galos Marlon Vera (Equador).

E não vamos esquecer o Hall da Fama do UFC, Mark Coleman, representando os bons e velhos EUA de A.

Coleman deve ter papel de destaque no card desta noite, ao passar o cinturão na cintura do vencedor da luta pelo título “BMF” entre Justin Gaethje e Max Holloway.

Joe Rogan fica emocionado

Joe Rogan é uma das vozes do UFC há décadas e o popular comentarista e podcaster não pôde deixar de derramar algumas lágrimas no início do evento.

“Não consegui dormir ontem à noite”, disse Rogan aos colegas comentaristas Jon Anik e Daniel Cormier. “Eu ficava acordando no meio da noite, ‘Está acontecendo! Faltam apenas algumas horas!

“Estou tão entusiasmado. Estou aqui desde o UFC 12, então só o fato de ter se tornado o esporte que é hoje está além da minha imaginação. E estar aqui para esse card com vocês no UFC 300, estou simplesmente maravilhado.”

Drake aposta alto em “Poatan”

Drake está de volta.

Familiarizado com grandes apostas na luta do UFC, o rapper canadense anunciou que fez uma aposta de seis dígitos em Alex Pereira na esperança de ganhar um pagamento de quase US$ 1,2 milhão.

Pereira defende o título dos meio-pesados ​​contra o ex-campeão Jamahal Hill na luta principal desta noite. Será que o temível atacante brasileiro será vítima da infame “Drake Curse?”

Sketch avisa a todos que o UFC começou, irmão

O streamer do TikToker e do Twitch, Sketch, deu o pontapé inicial de forma sucinta, abandonando seu bordão para anunciar o início do UFC 300.

Com mais de 3 milhões de seguidores em suas plataformas de mídia social, as palavras de Sketch são o tipo de endosso fundamental para que o UFC alcance um público ainda mais amplo.

Triple H presta homenagem aos seus parceiros no TKO

Triple H está sintonizado no UFC 300.

O executivo da WWE e estrela de longa data do entretenimento esportivo tuitou sua admiração pelo UFC, seu parceiro sob a égide do TKO, chamando-o de “grande noite”, um “cartão de grande sucesso” e “um evento marcante”.

Isso é um grande elogio, considerando que Triple H e companhia acabaram de comemorar seu próprio evento histórico no fim de semana passado, a WrestleMania 40. A extravagância de duas noites de wrestling profissional estabeleceu recordes de audiência da WWE e você pode apostar que o CEO do UFC, Dana White, espera igualar esse sucesso. .