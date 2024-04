Reação à morte de OJ Simpson

Rreação à morte de OJ Simpson depois do câncer de próstata. Ele tinha 76 anos. A família de Simpson anunciou a notícia em sua conta X. Parentes disseram que ele morreu na quarta-feira.

___

“OJ Simpson foi o primeiro jogador a atingir uma marca que muitos pensavam que não poderia ser alcançada em uma temporada de 14 jogos, quando ultrapassou 2.000 jardas. Suas contribuições em campo serão preservadas nos arquivos do salão em Canton, Ohio.” – Jim Porter, presidente do Hall da Fama do Futebol Profissional, em comunicado.

___

“Ele morreu sem penitência. Não sabemos o que ele tem, onde está ou quem está no controle. Vamos continuar onde estamos e continuar com isso.” – David Cook, advogado da família Goldman em São Francisco que busca desde 2008 a cobrança da sentença civil no caso Ron Goldman, em comunicado.

___

“Boa viagem #OJSimpson” – Caitlyn Jenner, no X.