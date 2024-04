Reba McEntire ri da sugestão de Joy Behar: ‘Jolene’ é antifeminista

TMZ. com

Joy Behar diz que a “Jolene” original é uma música que é realmente ruim para as mulheres – algo Reba McEntire acha que é muito hilário… isso está na esteira de Beyoncé capa.

Recebemos a lenda country na quinta-feira em Los Angeles, e Reba realmente falou sobre a incursão de Bey no gênero com seu novo álbum “Cowboy Carte” – sobre o tema de Beyoncé mergulhando no country, RME diz que é totalmente a favor.