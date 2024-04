Recapitulação do campeonato feminino da NCAA: Carolina do Sul conquista o terceiro título nacional

EUuma impressionante demonstração de determinação e habilidade, o Gamecocks da Carolina do Sul conquistaram seu terceiro campeonato nacional, superando Iowa com um 87-75 vitória na tarde de domingo. Esta vitória não só marca uma conquista significativa para a equipe, mas também serve como uma doce vingança pela única derrota na temporada passada, vingando uma derrota para o Olhos de falcão nas semifinais do ano passado, que quebrou sua invencibilidade.

Sob a liderança de Treinador Dawn Staleya Carolina do Sul já garantiu seu lugar na história com seu terceiro título nacional em apenas oito temporadas, demonstrando o domínio do programa no basquete universitário feminino. Staley, que passou por suas próprias decepções como jogadora, conduziu com sucesso seu time ao auge do sucesso, uma jornada que ecoa a sua própria ao levar Virginia a três Quartas Finais sem conquistar o campeonato.

Esse vitória no campeonato é particularmente comovente para Staley e sua equipe, que expressaram abertamente seu desejo de uma revanche contra Iowa durante o torneio. Seu desempenho em quadra foi uma prova de sua prontidão e determinação, mostrando sua profundidade, jogabilidade estratégica e o coração de um campeão.

O Galos de guerra a vitória foi impulsionada por um impressionante esforço de equipe que aproveitou a vantagem de altura e dominou o garrafão. Carolina do Sul Iowa superado 51-29mostrando sua força interior com 48 pontos na pintura e garantindo 30 pontos de segunda chance. Esses esforços foram fundamentais para manter o controle do jogo, apesar da enérgica tentativa de recuperação de Iowa no segundo tempo.

Profundidade, determinação e redenção selam campeonato nacional

Kamilla Cardosoduplo-duplo, com 15 pontos e 17 rebotes, ao lado do calouro Tessa Johnsonlíder do jogo 19 pontos fora do banco, ressaltou a profundidade e versatilidade da Carolina do Sul. Enquanto isso, Iowa Caitlin Clark, o maior artilheiro de todos os tempos Divisão I basquete, encerrou sua ilustre carreira universitária com um 30 pontos desempenho, embora não tenha sido suficiente para superar a defesa dos Gamecocks.

O jogo foi uma montanha-russa, com a Carolina do Sul estabelecendo uma liderança dominante no final do terceiro quarto, apenas para Iowa diminuir a diferença com um 8-0 correr na quarta. No entanto, os Gamecocks estabilizaram o navio, com Cardoso e Johnson fazendo contribuições cruciais para garantir a vitória.

Quando soou a campainha final, o Gamecocks da Carolina do Sul não foram apenas campeões; foi uma equipe que resgatou a única derrota da temporada anterior, encerrando a campanha da melhor forma possível. Esta vitória não é apenas uma prova do seu talento e trabalho árduo, mas também do seu espírito inabalável e da liderança de Dawn Staley. Pela terceira vez em oito temporadas, o Galos de guerra estão no topo do mundo do basquete universitário, uma dinastia em formação sob a liderança de um dos treinadores mais respeitados do esporte.