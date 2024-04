Bolo de aipim com coco é uma daquelas delícias em forma de comida que é impossível não amar ou comer um único pedaço. Seja para compor um café da tarde, piquenique ou festa junina, sem dúvida ele não pode faltar.

Por isso trouxemos uma receita prática de bolo de aipim com coco tradicional da vovó que é de ‘comer rezando’!

Origem da receita do bolo de aipim

O bolo de aipim é uma delícia da culinária brasileira. A receita tem suas raízes nos povos indígenas que tradicionalmente cultivaram o aipim nas regiões tropicais da bacia amazônica.

Originalmente semeado por diversas tribos indígenas, o aipim (também conhecido como mandioca e macaxeira) já era um alimento fundamental na dieta dos nativos, devido ao alto valor nutricional, quando os colonizadores portugueses desembarcaram no Brasil.

Um tubérculo versátil que permitiu que suas raízes fossem utilizadas para uma variedade de preparos, tornando-se muito importante na alimentação dos brasileiros ao longo do tempo.

Com o passar dos anos, diferentes derivados do aipim passaram a ser apreciados, como a popular farinha de mandioca, especialmente durante as expedições dos bandeirantes paulistas.

O aipim é protagonista tanto em pratos doces quanto salgados, sendo o bolo de aipim um dos mais apreciados no Nordeste e Norte do Brasil. Além disso, sua fécula (goma, polvilho) é a base para a tapioca.

Outras receitas icônicas incluem o pãozinho mineiro de aipim e o biscoito de tapioca. O bolo de aipim, em especial, tem conquistado paladares desde os tempos coloniais e segue sendo uma paixão nacional.

Bolo de aipim com coco tradicional da vovó

Ingredientes:

1 kg de aipim (também conhecido como mandioca ou macaxeira)

1 xícara de chá de leite

200 mililitros de leite de coco

200 gramas de manteiga

3 ovos

2 xícaras de chá de açúcar

100 gramas de coco ralado e desidratado

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Descasque o aipim, lave-o em água corrente e rale no ralo grosso. Em seguida deixe-o escorrer para retirar o excesso de água. No liquidificador, coloque o aipim ralado, o leite, o leite de coco e a manteiga. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione os ovos, o açúcar, o coco ralado e a pitada de sal à mistura no liquidificador. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Transfira a massa para uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 230° C por aproximadamente 45 minutos, ou até que esteja dourado. Após assado, desenforme e finalize com coco ralado por cima.

Com esta receita simples e saborosa, você terá no café da tarde, ou em outras ocasiões, um bolo de aipim clássico e maravilhoso para compartilhar com a família e os amigos.