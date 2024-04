Reembolso de imposto de 2024 Quando o IRS o enviará se você acabou de declarar seus impostos?

To prazo para arquivar declarações de imposto de renda federal é esta segunda-feira, 15 de abril de 2024, à meia-noite, horário local, embora com o Dia do Patriota e o Dia da Emancipação na terça-feira, 16 de abril de 2024, alguns contribuintes que moram em estados onde este feriado é comemorado terão até 17 de abril para apresentar suas declarações federais.

Os funcionários devem obter um formulário W-2 de seu empregador atual ou anterior, que lhes permitirá registrar seus impostos; caso não possua este formulário, entre em contato com o departamento de recursos humanos do seu local de trabalho.

Avaliando obrigações fiscais: cálculos fáceis para ganhadores W2

O Receita Federal tem uma página da web disponível para os contribuintes verificarem o status de sua restituição de imposto e está localizada no site do IRS.

O status das declarações fiscais é atualizado uma vez por dia, principalmente depois da meia-noite, mas muitos contribuintes se perguntam quanto tempo levará para receber o reembolso se tiverem acabado de apresentar a declaração.

Tempo de espera para restituições de impostos

O arquivamento eletrônico geralmente leva até 21 dias para emitir um restituição de imposto caso opte pelo depósito direto, desde que não haja problemas na devolução, como imprecisões ou informações incompletas; no caso de envio da devolução ou correção, o tempo de processamento pode ser de até quatro semanas.

Os longos tempos de espera ocorrem quando o arquivador apresenta uma declaração em papel, porque esse processo leva seis meses ou até mais para processar uma restituição de imposto.

A data provisória para receber o reembolso se o IRS aceitar a devolução é 15 de abril, se por depósito direto puder chegar em 6 de maio e uma semana depois se estiver aguardando um cheque enviado pelo correio.

Quanto tempo leva para o IRS rastrear um pagamento?

A maneira mais rápida de acompanhar sua restituição de imposto é usar a página de rastreamento ‘Onde está meu reembolso’ do IRS. Esta ferramenta não só fornece atualizações sobre o status do seu reembolso, mas também alerta sobre quaisquer erros que possam ter surgido durante o processamento.

Para acessar esse recurso, você precisará inserir informações básicas, como seu Número de Segurança Social ou Número de Identificação de Contribuinte, o status do seu pedido e o valor exato do seu reembolso. Depois de clicar em enviar, você receberá uma atualização instantânea de status.