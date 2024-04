Reggie Bush recuperando o troféu Heisman após perder o prêmio em 2010

Reggie Bush está prestes a se reunir com o que é seu por direito – o Heisman Trust está programado para restabelecer o prestigioso prêmio do ex-astro da USC na quarta-feira … depois que ele foi destituído da honra em 2010.

Bush venceu o Heisman em 2005 depois de completar uma das melhores temporadas de futebol universitário de todos os tempos… mas a distinção foi arrancada dele depois que uma longa investigação da NCAA determinou que sua família recebeu benefícios indevidos enquanto ele era membro do programa Trojans.

As coisas mudaram drasticamente nos últimos anos devido às regras de Nome, Imagem e Semelhança da NCAA que permitem aos atletas lucrar com seu nome… e por causa disso, o Trust sentiu que era hora de acertar as coisas com Bush.

Bush falou sobre a decisão com ESPN … dizendo: “Pessoalmente, estou emocionado por me reunir com meus colegas vencedores do Heisman e fazer parte do legado histórico do Troféu Heisman, e estou honrado em retornar à família Heisman.”

“Também estou ansioso para trabalhar junto com o Heisman Trust para promover os valores e a missão da organização.”

O Trust chegou à sua conclusão após um “processo deliberativo”, de acordo com o meio de comunicação… e citou “mudanças fundamentais no atletismo universitário” como seu raciocínio para uma mudança de opinião.

O presidente do Trust, Michael Comerford, deu as boas-vindas a Reggie de volta à família Heisman … acrescentando: “Consideramos as enormes mudanças no atletismo universitário nos últimos anos ao decidir que agora é o momento certo para restabelecer o troféu para Reggie. Estamos muito felizes em recebê-lo de volta.”

Bush ganhou a honra depois de correr para 1.740 jardas e 16 touchdowns no solo… ao adicionar 478 jardas de recepção e duas pontuações.

Vencedor do Heisman 2012 Johnny Manziel – que prometeu boicotar a cerimônia anual em solidariedade a Bush – comemorou a notícia na quarta-feira… compartilhando uma foto do running back com um emoji de cabra, elogiando-o como um dos melhores que já fez isso.