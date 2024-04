Registro de Jaime Munguia: Quantas vitórias e derrotas o próximo adversário de Canelo Alvarez tem?

Jaime Munguáo próximo desafiante para Sal ‘Canelo’ lvarez em 4 de maio, está se preparando para a luta mais significativa de sua carreira, com o objetivo de chegar ao centro das atenções como uma estrela em ascensão no boxe mexicano.

Aos 27 anos, Munguá possui um currículo impressionante, com 11 anos de experiência e um recorde invicto de 43 vitórias, 34 delas por nocaute, mostrando sua formidável taxa de nocaute de 80 por cento.

Canelo Álvarez compartilha seu treino sob o gelo para enfrentar Jaime MunguaInstagram

Originário de Tijuana, Baixa Califórnia, México, Munguá embarcou em sua jornada profissional no boxe aos 16 anos.

Sua notável ascensão o levou a conquistar o título júnior dos médios da WBO, defendendo-o com sucesso cinco vezes antes de fazer a transição para a divisão dos médios.

Vitórias notáveis ​​sobre oponentes estimados como Liam Smith, Gabriel Rosado, Sergiy Derevyanchenkoe um recente nocaute notável de John Ryder sublinhado A habilidade de Mungua No ringue.

Quando Munguia conquistou seu primeiro título?

A descoberta de Mungua veio com sua vitória sobre Saddam Ali em 2018, garantindo seu primeiro título mundial, o título super meio-médio da WBO. As defesas bem-sucedidas subsequentes contra oponentes formidáveis ​​solidificaram sua posição como uma força a ser reconhecida no mundo do boxe.

Enquanto ele se prepara para enfrentar Canelo lvarez, Munguá é o primeiro oponente mexicano que o renomado lutador enfrentou em sete anos, uma prova de A crescente estatura de Mungua no esporte.

Nos últimos meses, Munguá contou com a experiência do renomado treinador americano Freddie Roachconhecido por seu trabalho com grandes nomes do boxe como Manny Pacquiao e Miguel Cottomelhorando ainda mais O formidável poder de nocaute de Mungua.

Apesar de suas realizações, Bolsa de Munguae para a próxima luta com Canelo representa um marco significativo, destacando sua ascensão contínua no mundo do boxe.

Conhecido por seu nocaute e estilo ofensivo implacável Munguá ganhou elogios por sua habilidade de dominar os oponentes no ringue. Com a reputação de desferir golpes poderosos e manter uma alta taxa de trabalho por rodada, Munguá representa um desafio formidável para qualquer oponente.

Enquanto ele continua a agitar o mundo do boxe, Munguá continua focado em representar os fãs mexicanos de boxe com orgulho e entusiasmo. Sua próxima luta com Canelo lvarez promete ser um espetáculo eletrizante, apresentando O talento de Mungua e determinação no cenário internacional.