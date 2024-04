Regras de teste de drogas para luta de Mike Tyson e Jake Paul reveladas

Mike Tyson e Jake Paulo serão testados para drogas antes da luta de boxe neste verão.

O homem de 58 anos Tyson está saindo da aposentadoria para assumir Paulo que é quase 30 anos mais novo que ele.

Jake Paul recria o vídeo de treinamento de Rocky para se preparar para a luta de Mike Tyson

Esta diferença de idade e a condição física dos Tyson levou a imensas críticas à luta, com muitos pensando que Paul não deveria aceitar a luta.

A luta acontecerá no Texas, no dia 20 de julho, mas ainda não foi divulgado se se trata de uma luta profissional ou não.

Status da luta não claro

No passado, Tyson disse que será uma luta de exibição, mas as regras aplicadas serão as de uma luta “real”.

O Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas disse ao World Boxing News: “Os competidores que lutam no Texas estão sujeitos a testes aleatórios de drogas. Os combatentes com mais de 36 anos também são obrigados a passar por um EKG e um EEG.”

E sobre as regras da luta, acrescentaram: “Não recebemos uma proposta de cartão do promotor, por isso não decidimos se uma disputa entre o Sr. Paul e o Sr. Tyson seria uma luta profissional ou uma exibição. ainda estamos aguardando receber o cartão proposto pelo promotor. Recebemos ocasionalmente notícias do promotor, mas não dos acampamentos.”

O que há de certo na luta é a confiança de Paul em vencer uma lenda do boxe.

“É uma loucura pensar que na minha segunda luta profissional eu me tornei viral por nocautear Nate Robinson na eliminatória de Mike Tyson”, disse ele quando a luta foi anunciada.

“Agora, menos de quatro anos depois, estou me preparando para enfrentar Tyson pessoalmente para ver se tenho o que é preciso para vencer um dos lutadores mais notórios e maiores ícones do boxe.

“Em apenas dois anos e meio de fundação da MVP, estamos prestes a produzir a maior luta da história, uma luta no maior estádio da NFL nos EUA, transmitida ao vivo, na maior plataforma de streaming do mundo, uma prova de que tudo o que conseguimos em tão pouco tempo.

“Quer você esteja assistindo ao Netflix ou se exibindo pessoalmente, seja do time Paul ou do time Tyson, ou seja um fã de boxe de longa data ou assistindo sua primeira luta, você não vai querer perder isso. evento.”