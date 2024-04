Rei Charles retornará às funções públicas em meio a relatórios de planejamento funerário

Rei Carlos parece estar tentando acabar com os rumores de sua saúde precária – a Família Real acaba de anunciar que ele retornará aos holofotes, isso depois de relatos de que sua batalha contra o câncer não está indo bem.

A conta X da Família Real postou uma foto do rei e sua esposa, Rainha Camila online na sexta-feira – mostrando o casal parecendo feliz e saudável… enquanto declara que Sua Alteza Real assumirá novamente as funções públicas a partir de terça-feira, visitando um centro de tratamento de câncer.

Também na declaração… palavra de KC e QC recebendo o Imperador e a Imperatriz do Japão em junho – uma grande visita de estado em breve, e mais um movimento aparentemente tático da Firma para provar que o Rei pode lidar com todas as principais responsabilidades.