Renato Moicano acredita que Michael Chandler é um oponente feito sob medida para deixar Conor McGregor ‘brilhar’

Nas palavras de Conor McGregor, Renato Moicano prevê essas coisas.

À medida que seu confronto no UFC 300 contra Jalin Turner se aproxima, Moicano passou por aqui A hora do MMA para uma ampla conversa sobre as últimas idas e vindas do MMA. Incluída nesse bate-papo estava uma rodada de previsões para alguns dos maiores confrontos do calendário de lutas em 2024 e, nesse sentido, Moicano está confiante de que a estrela mais famosa do esporte terá um retorno bem-sucedido quando McGregor finalmente entrar na jaula contra Michael Chandler. este Verão.

“Gosto de McGregor na luta”, disse Moicano no A hora do MMA. “Eu posso estar errado, certo? McGregor, [for a] faz tempo que ele não luta, temos a lesão na perna e tal. Mas, ao mesmo tempo, acho que Chandler é o adversário que fará McGregor brilhar, certo? Porque não acho que ele vá derrubar McGregor, só porque ele não atira no wrestling. Ele é um lutador, mas não o vemos [use it]. Nós o vemos brigando. E porque ele é tão baixo e McGregor foi tão preciso, acho que ele poderia nocautear Chandler.”

McGregor disse ao MMA Fighting no início deste mês que sua luta de retorno há muito discutida, mas frequentemente adiada, contra Chandler está finalmente marcada para acontecer no verão. Chandler repetiu essa afirmação, no entanto, os dois homens se recusaram a revelar se a data anteriormente declarada de 29 de junho continua sendo a meta oficial para a luta. Os dois estão ligados a um confronto provisório no UFC desde que treinaram frente a frente em O Lutador Final 31 no início de 2023. McGregor não compete desde que quebrou a perna na derrota em julho de 2021 para Dustin Poirier.

Embora Moicano veja uma noite de sucesso para McGregor no futuro, ele não prevê o mesmo para uma das outras grandes estrelas do MMA.

O campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley, anunciou na semana passada que sua próxima defesa de título será contra Merab Dvalishvili, a máquina vitoriosa georgiana cujas habilidades de wrestling e cardio aparentemente sobre-humano o levaram a uma seqüência de 10 vitórias consecutivas, a melhor da divisão. Moicano disse que ganhou um novo respeito por O’Malley depois de vê-lo desmontar Marlon Vera no UFC 299, mas acha que o reinado do título do americano termina aqui.

“Não acho que ele derrote Merab”, disse Moicano. “Estilisticamente [it’s a bad fight for O’Malley], certo? Nunca sabemos. Ele pegou [past] Aljamain Sterling – Aljamain Sterling é um bom grappler, um lutador alto para 135, ele é pesado. Mas, ao mesmo tempo, a pressão que Merab exerce [is dangerous for O’Malley]. Mas ao mesmo tempo, [Henry] Cejudo pegou Merab [good] uma vez, certo? Marlon Moraes, outros lutadores conseguiram [Dvalishvili with] o gancho de esquerda, então o gancho de esquerda ficará ali. Mas acho que a pressão de Merab vai ser demais.

“Mas agora, eu não sei, você tem que respeitar o Sean O’Malley pelo que ele fez com o Chito Vera e você tem que respeitar o Chito Vera por ficar cinco rounds com ele, mesmo com o rosto quebrado e tal. Então respeite ele. E a coisa que me conquistou mais [respect for O’Malley], que eu acho incrível de Sean O’Malley, é o jeito que ele ataca. Muito [good] fluxo. Então ele definitivamente pode vencer todo mundo nos 135 [division], mas Merab é uma luta difícil para ele. Se eu tivesse que apostar, apostaria em Merab, com certeza.”

Moicano também opinou sobre uma possível luta no peso meio-médio que, se marcada, pode ser uma das lutas mais polarizadoras do UFC em 2024. O invicto Ian Machado Garry e o três vezes desafiante ao título do UFC Colby Covington continuam trocando golpes. nas redes sociais sobre uma possível luta, e Moicano vê isso como uma vantagem para a velha guarda.

“Eu acho que Colby [wins]”, disse Moicano. “A luta livre, a luta livre, sim, a pressão. Muitas pessoas estão se importando com Colby Covington, mas ele ainda é – ele não é jovem, mas acho que ainda pode [compete]. Acho que Ian Garry não gostei da última luta dele contra Geoff Neal. Não creio que tenha sido um jogo competitivo e emocionante de assistir.

“Acho que ele teria problemas contra Colby.”