Resultado da pesagem do UFC 300: 3 lutas pelo título definidas; Kayla Harrison faz peso para estreia no UFC

Kayla Harrison pode ter sido a lutadora mais intrigante a subir na balança na sexta-feira.

Na pesagem oficial do UFC 300, que acontece sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Harrison pesou 136 libras em sua estreia no UFC e no peso galo. Harrison competiu principalmente no limite de 155 libras, vencendo dois torneios de peso leve no PFL, mas atingiu com sucesso a marca em sua luta com a ex-campeã peso galo Holly Holm (136).

No topo do card, os participantes da luta pelo título Alex Pereira, Jamahal Hill, Zhang Weili e Yan Xiaonan ganharam peso sem problemas. Pereira (205) defende seu título dos meio-pesados ​​​​pela primeira vez ao enfrentar o ex-campeão Hill (205), enquanto Zhang (115) busca a segunda defesa de seu segundo reinado do título dos palhas ao enfrentar o também astro chinês Yan Xiaonan (115) .

O campeão do “BMF” Justin Gaethje também coloca o cinturão em jogo ao enfrentar o ex-campeão dos penas Max Holloway. O título “BMF” é estritamente promocional, então Gaethje e Holloway foram autorizados a usar o subsídio de uma libra para uma luta sem título e ambos o fizeram, chegando a 156 libras.

Todos os 26 lutadores competindo no card repleto de estrelas ganharam peso com sucesso.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 300.

Cartão principal (ESPN + PPV às 22h ET)

Alex Pereira (205) vs. Colina Jamahal (205)

Zhang Weili (115) x Yan Xiaonan (115)

Justin Gaethje (156) x Max Holloway (156)

Charles Oliveira (156) vs.

Bo Nickal (186) vs.

Card Preliminar (ESPN/ESPN+ às 20h ET)

Jiri Prochazka (206) vs. Aleksandar Rakic ​​​​(206)

Calvin Kattar (145,5) vs. Aljamain Sterling (146)

Holly Holm (136) vs.

Sodiq Yusuff (146) vs. Diego Lopes (146)

Primeiras preliminares (ESPN/ESPN+ às 18h ET)

Jalin Turner (155,5); Renato Moicano (156)

Jéssica Andrade (116) vs. Marina Rodríguez (116)

Bobby Green (156) x Jim Miller (155,5)

Deiveson Figueiredo (135,5) x Cody Garbrandt (136)