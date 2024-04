Resultado da pesagem do UFC Vegas 90: 4 lutadores perdem peso, 1 luta é cancelada

Os headliners do UFC Vegas 90 não enfrentaram dificuldades para ganhar peso, mas o mesmo não aconteceu em vários outros combates do card.

Brendan Allen e Chris Curtis subiram na balança no início do dia e pesaram 186 libras para a luta principal dos médios. A revanche acontece mais de dois anos após o encontro inicial, que viu Curtis nocautear no segundo round e entregar a Allen sua segunda derrota geral no UFC.

Allen não sofreu a derrota desde então, acumulando seis vitórias consecutivas. Agora ele buscará vingança contra Curtis no sábado.

A co-luta principal viu Alexander Hernandez ter a maior perda de peso do dia. Ele atingiu a balança com 150 libras, quatro libras acima do limite de sua luta fora do título dos penas contra Damon Jackson.

Cynthia Calvillo perdeu peso pela terceira vez em sua carreira no UFC, chegando a 119 libras – três libras acima do limite – em sua luta no peso palha com Piera Rodriguez. Após sua última perda de peso, a luta de Calvillo contra Rodriguez foi cancelada e retirada do card.

A luta de abertura do card preliminar viu as duas lutadoras perderem peso, com Melissa Mullins pesando 138 libras e Nora Cornolle inclinando a balança para 138,5 libras para a luta do peso galo.

Os demais lutadores que competiram no UFC Vegas 90 ganharam peso. Ainda não há informações sobre possíveis punições para os atletas que perderam peso ou se suas lutas ocorrerão conforme programado.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 90:

Cartão principal (ESPN + às 18h ET)

Brendan Allen (186) x Chris Curtis (186)

Alexander Hernandez (150)* vs.

Morgan Charrière (145) x Chepe Mariscal (145,5)

Ignácio Bahamondes (156) vs. Cristo Giagos (156)

Valter Walker (264) vs. Lukasz Brzeski (236)

Trevor Peek (155,5) vs.

Card Preliminar (ESPN + às 15h ET)

Tribunal McGee (170,5) vs.

Norma Dumont (136) vs. Germaine de Randamie (135)

Pedro Falcão (136) x Victor Hugo (135,5)

Piera Rodríguez (116) vs. Cynthia Calvillo (119)**

Dan Argueta (136) vs. Jean Matsumoto (136)

Dylan Budka (185,5) vs. César Almeida (185,5)

Nora Cornolle (138,5)*** vs.

* Hernandez perdeu peso por 4 libras

** Calvillo perdeu peso por 3 quilos, luta com Rodriguez cancelada

*** Coronolle perdeu peso por 2,5 libras

**** Mullins perdeu peso em 2 libras