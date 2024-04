Resultado da pesagem do UFC Vegas 91: 2 lutadores perdem peso

Matheus Nicolau está finalmente prestes a retornar ao UFC.

O antigo candidato ao peso mosca e seu companheiro de luta principal do UFC Vegas 91, Alex Perez, ganharam peso na pesagem oficial de sexta-feira, oficializando o evento principal. Nicolau desequilibrou a balança para 125,5 libras, enquanto Perez pesava 126 libras, ambos atingindo o limite de 126 libras para uma disputa de peso mosca sem título.

Nicolau está fora de ação há mais de um ano, depois de repetidas tentativas de marcar um confronto contra Manel Kape terem fracassado. Nicolau estava mais uma vez escalado para enfrentar Kape no UFC Vegas 91, mas Kape desistiu e Perez entrou em cena em pouco tempo.

Nicolau sofreu uma derrota por nocaute no primeiro round para Brandon Royval em sua partida mais recente, em abril de 2023. Perez perdeu três lutas consecutivas, incluindo um revés na decisão para Muhammad Mokaev em março.

No co-evento principal, os meio-pesados ​​​​Ryan Spann (205,5) e Bogdan Guskov (204,5) atingiram a marca com sua inclinação de 205 libras.

Dois lutadores no card perderam peso nas primeiras tentativas: David Onama pesava 148,5 libras, 2,5 libras acima do limite do peso pena em sua luta no card principal contra Jonathan Pearce (146), e James Llontop desequilibrou a balança com 156,5 libras, meio -pound over para sua partida eliminatória contra Chris Padilla (154,5).

Ambos os lutadores infratores perderam 20% de suas bolsas para seus oponentes e suas lutas prosseguirão conforme programado.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 91.

Cartão principal (ESPN, ESPN + às 19h ET)

Matheus Nicolau (125,5) vs. Alex Pérez (126)

Ryan Spann (205,5) vs. Bogdan Guskov (204,5)

Ariane da Silva (126) vs. Karine Silva (125,5)

Austen Lane (254,5) x Jhonata Diniz (255)

Tim Means (171) vs. Uros Medic (171)

Jonathan Pearce (146) x David Onama (148,5)*

Card Preliminar (ESPN2, ESPN + às 16h ET)

Rani Yahya (136) x Victor Henry (135,5)

Austin Hubbard (156) vs.

Don’Tale Mayes (264) vs. Caio Machado (251.5)

Marnic Mann (115,5) x Ketlen Souza (115,5)

James Llontop (156,5)* x Chris Padilla (154,5)

Ivana Petrovic (126) vs. Liang Na (126)

Gabriel Benítez (155) x Maheshate (155,5)

*Onama perdeu peso por 2,5 libras

**Llontop perdeu peso em 0,5 libras