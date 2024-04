Resultados do BKFC KnuckleMania 4: Perry x Alves

MMA Fighting tem resultados do BKFC KnuckleMania 4 para o evento Perry vs. Alves, um blog ao vivo do evento principal e muito mais do Peacock Theatre em Los Angeles, Califórnia, na noite de sábado.

Na luta principal, os invictos lutadores do BKFC Mike Perry e Thiago Alves se enfrentarão na disputa dos meio-pesados.

Lorenzo Hunt tentará conquistar seu terceiro cinturão do BKFC quando enfrentar Mick Terrill em uma disputa de pesos pesados.

Confira os resultados do BKFC KnuckleMania 4 abaixo.

Card principal (Triller PPV às 22h horário do leste dos EUA)

Mike Perry x Thiago Alves

Mick Terrill x Lorenzo Hunt

Ben Rothwell x Todd Duffee

Alfredo Angulo x Jeremias Riggs

Crystal Pittman x Sydney Smith

Evgeny Kurdanov x Julian Lane

David Diaz x Shane Jordan

Andrew Angelcor x Ruben Warr

Daniel Álvarez vs. Victor Rosas

Preliminares (Luta de MMA AO VIVO AGORA)

Vinny Familiar vs. Fernando González

Tommy Aaron x Richard Brooks

Keith Richardson x Cody Vidal