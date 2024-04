Resultados do PFL 1: Delija x Moldavsky

MMA Fighting tem resultados PFL 1 para o card da luta Delija x Moldavsky na noite de quinta-feira no Boeing Center em San Antonio, Texas.

Na luta principal, o vencedor do torneio de pesos pesados ​​de 2022, Ante Delija, retorna para sua quinta temporada no PFL, enfrentando o ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do Bellator, Valentin Moldavsky.

No co-evento principal, o finalista do torneio de pesos pesados ​​​​de 2023, Denis Goltsov, retorna contra o veterano do Bellator, Linton Vassell.

Cartão principal (ESPN2 e ESPN + às 22h ET)

Ante Delija x Valentin Moldavsky

Denis Goltsov x Linton Vassell

Liz Carmouche x Juliana Velásquez

Dakota Ditcheva x Lisa Mauldin

Cartão preliminar (ESPN + LIVE agora)

Marcelo Golm vs. Daniel Tiago

Blagoy Ivanov vs. Sergei Bilostenniy

Ilara Joanne vs. Taila Santos

Steve Mowry x Oleg Popov

Kana Watanabe x Shanna Young

Chelsea Hackett x Jena Bishop

Lucas Brennan x Dimitre Ivy

Ty Johnson x Bryce Meredith