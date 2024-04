Resultados do PFL 1: Valentin Moldavsky derruba Ante Delija, Liz Carmouche domina Juliana Velasquez

Valentin Moldavsky fez uma estreia incrível no PFL.

Na noite de sábado, no Boeing Center, em San Antonio, Texas, aconteceu o PFL 1, dando início às temporadas regulares das categorias peso pesado e peso mosca feminino. Na luta principal, Moldavsky nocauteou Ante Delija no primeiro round com uma das melhores atuações de sua carreira.

Delija parecia chateado quase desde o início e Moldavsky não perdeu tempo aproveitando, pressionando o campeão dos pesos pesados ​​​​de 2022 do PFL ao redor da jaula. Apenas alguns minutos do round inicial, Moldavsky acertou uma poderosa mão direita, machucando Delija e levando a uma saraivada de golpes que encerrou a luta. A vitória rendeu a Moldavski seis pontos e o primeiro lugar na temporada de pesos pesados ​​de 2024

No co-evento principal, Denis Goltsov superou uma largada forte de Linton Vassell para obter sua primeira vitória desde a derrota na final dos pesos pesados ​​​​de 2023.

Vassell parecia bem no início, derrubando Goltsov rapidamente e dominando na primeira posição, mas quando o primeiro round terminou, Goltsov fez uma raspagem quando Vassell começou a se cansar. Assim que o segundo round começou, foi tudo Goltsov, que derrubou Vassell cedo e depois trabalhou na primeira posição durante a maior parte do round. O terceiro foi mais do mesmo, e enquanto Vassell desmaiava completamente, Goltsov conseguiu desferir socos suficientes para forçar o árbitro a intervir. A vitória rendeu a Goltsov quatro pontos na temporada regular dos pesos pesados.

Na luta do card principal, Liz Carmouche derrotou mais uma vez Juliana Velasquez, vencendo por decisão unânime e dominante.

Carmouche venceu Velasquez duas vezes pelo título peso mosca do Bellator, mas o PFL decidiu que uma trilogia foi necessária para a primeira rodada da temporada peso mosca feminino. Carmouche deixou agora dúvidas sobre quem era o melhor lutador, controlando Velasquez durante quase todos os 15 minutos de luta. A vitória foi a primeira de Carmouche dentro do Smart Cage e lhe rendeu três pontos na temporada regular.

Na abertura do card principal, Dakota Ditcheva parecia a favorita de -4500 que as casas de apostas tinham para ela, dominando Lisa Mauldin a caminho de um nocaute técnico no primeiro round. Maudlin simplesmente não tinha nada a oferecer a Ditcheva, que conquistou sua décima primeira vitória profissional e seis pontos na classificação da temporada regular do PFL.

Confira os resultados completos do PFL 1.