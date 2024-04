Resultados do PFL 2: Kasanganay vs. Polizzi

MMA Fighting tem resultados do PFL 2 para o card da luta Kasanganay x Polizzi e mais do The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas na noite de sexta-feira.

Na luta principal, o ex-campeão do torneio meio-pesado do PFL, Imga Kasanganay e Alex Polizzi, se enfrentarão em uma disputa de meio-pesado.

O ex-campeão do torneio meio-pesado do PFL, Rob Wilkinson, enfrentará Tom Breese em uma luta dos meio-pesados ​​no co-evento principal.

Confira abaixo os resultados do PFL 2.

Cartão principal (ESPN2/ESPN+ às 21h ET)

Impa Kasanganay vs. Alex Polizzi

Rob Wilkinson x Tom Breese

Clay Collard x Patricky Pitbull

Mads Burnell x Michael Dufort

Sadibou Sy vs. Josh Silveira

Antônio Carlos Júnior vs. Simon Biyong

Preliminares (ESPN + AO VIVO agora)

Dovletdzhan Yagshimuradov vs. Jakob Nedoh

Bruno Miranda vs. Brent Primus

Gadzhi Rabadanov vs. Salomão Renfro

Elvin Espinoza x Adam Piccolotti

Marcelo Nunes derrotou. Jordan Heiderman por finalização (armlock) – Round 1, 2:40