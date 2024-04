Resultados do UFC 300: Pereira x Hill

MMA Fighting tem resultados do UFC 300 para o evento Pereira vs. Hill, blogs ao vivo para todo o card da luta e muito mais na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada, na noite de sábado.

Na luta principal, o campeão dos leves do UFC Alex Pereira colocará o título em jogo contra o ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC Jamahal Hill.

A campeã peso palha do UFC, Zhang Weili, defenderá seu título contra o principal candidato Yan Xiaonan no co-evento principal.

Justin Gaethje pretende manter o título do BMF contra o ex-campeão peso pena do UFC Max Holloway, também no card principal.

Confira abaixo os resultados do UFC 300.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Relacionado Obtenha as últimas probabilidades do UFC nas apostas esportivas DraftKings

Cartão principal (ESPN + PPV às 22h ET)

Alex Pereira vs. Colina Jamahal

Zhang Weili x Yan Xiaonan

Justin Gaethje x Max Holloway

Charles Oliveira x Arman Tsarukyan

Bo Nickal vs.

Preliminares (ESPN/ESPN+ às 20h ET)

Jiri Prochazka vs. Aleksandar Rakić

Calvin Kattar vs. Aljamain Sterling

Holly Holm x Kayla Harrison

Sodiq Yusuff vs. Diego Lopes

Preliminares (ESPN/ESPN+ ao vivo agora)

Jalin Turner vs. Renato Moicano (blog ao vivo)

Jéssica Andrade x Marina Rodriguez (blog ao vivo)

Bobby Green x Jim Miller (blog ao vivo)

Deiveson Figueiredo venceu. Cody Garbrandt via sub (RNC) (R2, 4:02) (blog ao vivo)