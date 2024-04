Resultados do UFC Vegas 90: Allen x Curtis 2

MMA Fighting tem resultados do UFC Vegas 90 para o card da luta Allen vs. Curtis 2, um blog ao vivo para a luta principal e muito mais do UFC APEX em Las Vegas, Nevada, na noite de sábado.

Na luta principal, os contendores dos pesos médios do UFC, Brendan Allen e Chris Curtis, reencontram-se em um confronto de cinco rounds em cima da hora. Curtis, que substituiu o lesionado Marvin Vettori na luta principal, derrotou Allen por nocaute técnico no segundo round em 2021. Desde então, Allen venceu seis lutas consecutivas para chegar ao precipício da disputa pelo título.

Os pesos penas Alexander Hernandez e Damon Jackson se enfrentam no co-evento principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 90.

Cartão principal (ESPN + às 18h ET)

Brendan Allen x Chris Curtis

Alexander Hernandez x Damon Jackson

Morgan Charrière x Chepe Mariscal

Ignácio Bahamondes vs. Cristo Giagos

Trevor Peek x Charlie Campbell

Card Preliminar (ESPN + às 15h ET)

Tribunal McGee x Alex Morono

Valter Walker vs. Lukasz Brzeski

Norma Dumont vs. Germaine de Randamie

Victor Hugo derrotou. Pedro Falcão por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Jean Matsumoto derrotou. Dan Argueta por finalização (guilhotina) – R2, 4:59

César Almeida derrotou. Dylan Budka por nocaute técnico (golpes) – R2, 2:13

Nora Cornolle derrotou. Melissa Mullins por nocaute técnico (golpes) – R2, 3:06 | Assistir ao final