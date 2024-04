Revelada a causa da morte da irmã Kris Jenner, Karen Houghton

Kris Jenner irmã de, Karen Houghton faleceu devido a problemas cardíacos… de acordo com sua certidão de óbito.

O TMZ obteve uma cópia do documento que lista a causa oficial da morte de Karen como parada cardíaca e arritmia cardíaca súbita. Ele também observa o diabetes tipo 2 como causa subjacente secundária.

Karen era a única irmã de Kris, nascida 3 anos depois do famoso momager.

As irmãs cresceram juntas em San Diego morando principalmente com a mãe MJ após o divórcio do pai Robert Houghton.