Revelada a lista de convidados cheios de celebridades do Neon Carnival do Coachella Weekend

O Coachella está de volta… e alguns dos maiores nomes conseguiram convites para a festa mais badalada da cidade durante o fim de semana do festival.

A lista de convidados do Neon Carnival é um segredo bem guardado todos os anos, mas nossas fontes de festas no deserto nos contam Kyle Richards, Paris Hilton, Bebe Rexha, Jonathan “Foodgod” Cheban dar Tyga fez a seleção para a festa de sábado à noite, que acontecerá no Desert International Horse Park em Thermal, CA – não muito longe do recinto principal do Coachella.

Outros favoritos como rapper Coi Lerayatriz Lista Peytone a boyband K-Pop Ateu também festejará a noite toda no evento repleto de celebridades.

Isso não é tudo… Estrela de ‘Shang-Chi’ da Marvel Simu Liu e ator de “Stranger Things” Joe Keery também estão programados para estarem presentes.

O Neon Carnival, patrocinado pela Liquid IV, Patron El Alto e Levi’s, está completando seu feliz 13º ano no famoso festival de música, e a lendária festa dançante noturna continua sendo um evento estritamente apenas para convidados… com um público super apertado. lista de convidados. Ganhar entrada é a versão do bilhete dourado do Coachella!

DJ Pee.Wee estará tomando conta dos decks, girando pistas pelos amplos terrenos do local – grandes o suficiente para abranger 3 campos de futebol, aliás!