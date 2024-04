Revelado chip cerebral que permite ao macaco controlar o braço robótico com o cérebro

Tecnologia está avançando a passos largos. Prova disso vem no último microchip apresentado na China, por meio do qual um macaco é capaz de controlar um braço robótico usando apenas a mente, permitindo-lhe realizar ações como pegar pedaços de frutas com ele.

Isto é o Neucyber, um novo implante que promete um avanço ao aproveitar os impulsos cerebrais.

Segundo o Global Times, que revelou a apresentação deste chip, baseado na tecnologia de interface cérebro-computador de alto desempenho, conhecido pela sigla BCI.

Tem sido desenvolvido por cientistas chineses da empresa Xinzhida Neurotechnology e é baseado em três componentes desenvolvidos da mesma forma no país asiático: microeletrodos flexíveis de alta capacidade, um par de dispositivos de aquisição de sinais neurais de alta velocidade e um algoritmo de decodificação neural generativo.

Conforme explica um especialista do China Brain Research Institute consultado pelo referido jornal, esta tecnologia permite possível capturar mudanças sutis nos sinais cerebrais e usá-los para controlar máquinas sem exigir contato físico.

“A BCI envolve capturar mudanças sutis nos sinais elétricos do cérebro, decodificar as intenções cerebrais e alcançar o controle dos pensamentos sobre as ações, permitindo o controle das máquinas sem contato físico”, explicou.

Elon Musk tem um projeto semelhante

A empresa Neuralink, de propriedade da Elon Musk, tem um projeto semelhante. Na verdade, o dono do X (antigo Twitter) já anunciou na época que o o primeiro chip cerebral foi implantado em uma pessoa humana em janeiro passado.

Almíscar garantiu que a implantação foi um sucesso, afirmando que o paciente já estava se recuperando e que tudo corria conforme o planejado. A ideia do Neuralink é ler a atividade cerebral dos usuários para ativar funções cerebrais danificadas.