Revelando o primeiro contrato de Celeb Williams na NFL, quanto o QB ganhará com os Bears?

TA expectativa atingiu o auge quando o Chicago Bears fez sua tão esperada seleção no Draft da NFL de 2024, anunciando Caleb Williams como a primeira escolha geral.

Caleb Williams diz ao Chicago Bears quem escolher no Draft da NFL

Quanto Caleb Williams ganhará na NFL?

Com este momento crucial, Williansum ex-quarterback de destaque do Sul da Califórniasolidificou sua transição de sensação do futebol universitário para atleta profissional da NFL.

Antes de vestir a icônica camisa azul marinho e laranja Willians fez sucesso nos círculos de futebol universitário, conquistando o prestigioso Troféu Heisman em 2022 durante seu mandato com o Trojans USC.

Ele não apenas deslumbrou em campo, mas o endosso fora do campo lhe rendeu ganhos substanciais, com marcas como Pepper, Wendy’s, Beats by Dree PlayStation reforçando sua carteira financeira para um nível relatado US$ 10 milhõesconforme divulgado por O Atlético.

No entanto, quando ele começa a negociar seu primeiro Contrato da NFLesses números são insignificantes em comparação com os ganhos inesperados que o aguardam na liga profissional.

Spotrac projeta contrato de quatro anos da Williams com o Ursos equivaler a um espantoso US$ 38,5 milhõesincluindo um grande bônus de assinatura pairando por aí US$ 24,8 milhõesjuntamente com a perspectiva tentadora de uma opção de equipe no quinto ano.

Em justaposição, a principal escolha do ano passado, Bryce Jovemassinou um acordo comparável com os Carolina Panthers, mostrando a natureza lucrativa do Contratos da NFL para talentos de primeira linha como Willians.

Notavelmente, Willians O dia de pagamento iminente o coloca entre os melhores contratos de novato, atrás apenas de Victor Wembanyama, do basquete, em termos de valores de draft de novato nas principais Ligas esportivas dos EUA.

Caleb Williams espera causar um impacto imediato

Medindo 6 pés e 1 polegada e pesando 216 libras, Willians traz uma presença formidável para a posição de zagueiro, juntamente com um histórico de excelência demonstrado através de 37 aparições universitárias e uma infinidade de elogios, incluindo seu Heisman triunfo e múltiplas honras de jogador do ano.

Para os Bears, a decisão de selecionar Willians representa um movimento estratégico alimentado não apenas por suas proezas em campo, mas por seus traços de caráter exemplares.

Director Geral Ryan Pólosdiligente em seu processo de avaliação, ressaltou a importância da personalidade e das qualidades de liderança, citando Willians capacidade de promover camaradagem e unidade entre companheiros de equipe.

“Quando você fala com seus companheiros de equipe, eles não gostam dele, eles o amam”,Poloneses disse. “Sua liderança, como ele une as pessoas, ele é intencional com sua liderança. O mesmo acontece com a equipe. Estou tendo dificuldade em encontrar uma pessoa que não goste dele ou mesmo que não o ame e pense que ele pode alcançar o mais alto limites. O feedback tem sido bom.”

Poloneses sentimentos foram ecoados por Willians colegas e treinadores, que elogiaram seu estilo de liderança magnético e compromisso inabalável com a coesão da equipe, uma prova de seu potencial para prosperar sob os holofotes do futebol profissional.