Rick Ross afirma que Drake fez plástica no nariz, Drake responde com dissidência de peso

Drake dar Rick Ross estão disparando insultos de um lado para outro… atirando nas aparências um do outro – com Ross até aparentemente desafiando Drake.

O negócio é o seguinte… Rick Ross recentemente criticou Drizzy com sua música “Champagne Moments” em resposta a “Push Ups (Drop & Give Me Fifty)” – e, entre muitas outras críticas, ele afirma que Drake fez uma plástica no nariz.