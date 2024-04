Ricky Martin parece ter uma ereção enorme no palco do show de Madonna

Ricky Martin abraçou la vida loca em Madona do show neste fim de semana – e ele também parecia um campista feliz durante uma parte do show… montando uma barraca nas calças.

A cantora foi arrebatada no segmento “Vogue” de Madge durante sua parada da turnê “Celebration” em Miami no domingo, onde Ricky foi a celebridade convidada e julgou os dançarinos ao lado do talento principal … e em um ponto durante a dança sexy, Ricky parece ter ficado excitado.