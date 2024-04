Rico Wade, colaborador do OutKast e TLC, morto aos 52 anos

Rico Wade – um importante produtor de Atlanta e ex-colaborador do OutKast e TLC – morreu … de acordo com a lenda do rap Assassino Mike.

Killer Mike compartilhou algumas fotos do jogo de rap de Atlanta em seu Instagram na manhã de sábado … enviando orações à família de Wade e agradecendo por trazê-lo para o coletivo musical The Dungeon Family naquela época.

Mike não forneceu a causa da morte… e outras lendas do hip hop – como CeeLo Verde e Three 6 Mafia – compartilharam suas condolências no post.

Wade co-fundou o Organized Noize – um trio de produção ao lado Ray Murray dar Castanho sonolento – e produziu alguns dos maiores discos da história da música.

Entre eles … “Southernplayalisticadillacmuzik” do OutKast, “Waterfalls” do TLC, Ludacris‘ “Saturday (Oooh! Ooooh!)” – e eles contribuíram para a trilha sonora do filme “Set It Off” de 1996, estrelado por Jada Pinkett Smith dar Rainha Latifah.

O Organized Noize também iniciou o coletivo musical The Dungeon Family… dando a muitos artistas como Killer Mike, CeeLo Green e Big Boi a oportunidade de divulgar suas músicas.

Na verdade, alguns rappers como Big Boi dizem que Rico foi tão influente que não haveria OutKast sem eles… um desenvolvimento monumental no rap.

Wade tinha 52 anos.