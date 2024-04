Robert Whittaker sobre Dricus du Plessis x Israel Adesanya: ‘Posso ver Adesanya apenas remendando-o por 5 rodadas’

Robert Whittaker está desapontado com os recentes rumores sobre o peso médio.

Esperava-se que Dricus du Plessis defendesse o título dos médios contra o ex-bicampeão Israel Adesanya no UFC 305 em Perth, Austrália. A luta não foi oficializada. Mas na terça-feira, du Plessis foi às redes sociais e aceitou o confronto e o local, para decepção de Whittaker.

“Adesanya lutar por um título novamente me machuca”, disse Whittaker rindo em seu podcast MMArcade. “Mas eu entendo. Dricus pediu isso. Ele é o campeão, [he] consegue o que quer. Adesanya é um empate. Parece a luta que ia acontecer, na minha opinião.”

Whittaker tem história com Adesanya e du Plessis. Adesanya nocauteou “Bobby Knuckles” pelo título dos médios no UFC 243, na Austrália, e então venceu Whittaker por decisão dividida na revanche, três anos depois. Enquanto isso, du Plessis finalizou Whittaker no UFC 290 para garantir sua própria chance de disputar o título dos médios.

Com base em sua familiaridade com ambos, Whittaker pode ver essa luta se desenrolando de duas maneiras.

“É uma luta interessante”, disse Whittaker. “Posso ver Adesanya apenas remendando-o por cinco rounds. Mas, ao dizer isso, Dricus é duro como pregos e estranho. Também posso ver Dricus entrando lá e tornando tudo estranho e, não sei, tirando-o do ritmo. Vimos quando Adesanya lutou contra Strickland, Strickland empurrando aquele ritmo e entrando em seu espaço mudou o ritmo da luta.

“Adesanya não se adaptou muito bem a isso. Acho que se Dricus fizer o mesmo, ele poderá ter o mesmo tipo de sucesso.”

O UFC 305 acontece no dia 18 de agosto na RAC Arena em Perth, Austrália. Enquanto isso, Whittaker tem sua própria luta para se preocupar. O ex-campeão dos médios do UFC enfrenta Khamzat Chimaev na luta principal do UFC Arábia Saudita, no dia 22 de junho, em Riad.