Ronda Rousey: Sofri uma concussão antes de enfrentar Holly Holm no UFC 193

Ronda Rousey disse recentemente que concussões encerraram sua carreira no UFC. Agora, a ex-campeã peso galo do UFC revelou que seu cérebro sofreu uma lesão antes da luta contra Holly Holm no UFC 193.

Em entrevista na terça-feira a Valeria Lipovetsky, Rousey disse que foi comprometida por uma lesão cerebral que sofreu antes da luta pelo título de 2015. Como resultado, ela disse que ficou “de pé durante toda a luta”, que terminou no segundo round com um chute brutal na cabeça de Holm.

“Meu protetor bucal estava ruim”, disse Rousey. “Eu literalmente entrei naquela luta com uma concussão por ter escorregado algumas escadas depois de todos esses anos de concussões. Então tive uma perda de peso absolutamente terrível, o que significa que você tem menos fluido no cérebro para protegê-lo.”

“Eu só estava tentando fazer parecer que não estava ferida, mas não estava lá cognitivamente”, acrescentou ela. “Eu não conseguia pensar tão rápido. Eu não conseguia avaliar a distância, e só naquela luta, todo mundo sentiu como, ‘Oh, ela é uma fraude’”.

Rousey discutiu anteriormente sua história com concussões enquanto previa sua nova autobiografia, “Our Fight”. Ela disse que sofreu várias concussões durante sua carreira atlética amadora no judô, e continuou a sofrê-las durante sua carreira no MMA e no wrestling profissional na WWE.

Em sua entrevista com Lipovetsky, Rousey revelou mais detalhes sobre suas derrotas por nocaute e sua desilusão com os fãs e a mídia. Ela disse que é obcecada pelas redes sociais e lutou para deixar os fãs felizes, apenas para vê-los mudar quando perdeu na luta de retorno para Amanda Nunes em 2016, no UFC 207.

“Eu sei que sou a maior lutadora que já existiu”, disse ela na terça-feira. “Mas quando cheguei a um ponto em que sofri tantos danos neurológicos que não aguentava mais, de repente tudo o que conquistei não significou nada.

“Então, depois daquela segunda luta, e eu vi como todas essas pessoas por quem eu estava voltando para lutar de repente se voltaram contra mim, todo o meu apreço por eles se transformou em ressentimento, e eu simplesmente não queria ter nada para fazer. para eles e com eles mais. Eu não queria mais fazer nada por eles, porque lhes dei tudo o que tinha e eles me odiaram por não poder dar mais.”

Um pedido de comentários à Comissão Esportiva Australiana, que regulamentou o UFC 193, não foi respondido imediatamente.

As admissões de Rousey revelam uma lacuna na supervisão da maioria das comissões atléticas que regulamentam o MMA. Os atletas são obrigados a apresentar à comissão documentação médica pré-luta, que inclui exames cerebrais, como ressonâncias magnéticas, além de serem submetidos a exames físicos pré-luta por médicos aprovados pela comissão. (O UFC também coleta essa documentação médica pré-luta para submetê-la às comissões, a fim de agilizar o processo de autorização médica.) Esses, por si só, podem não fornecer uma imagem verdadeira da saúde cerebral de um atleta quando avaliados sem o contexto de avaliações anteriores. exames que podem revelar pistas sobre lesões cerebrais. Mesmo as condições associadas em alguns estudos a traumas cerebrais de longa duração, como o cavum septi pellucidi, podem não desqualificar os lutadores para lutar devido à variação anatómica normal entre as pessoas com a doença.

Mas para Rousey, a decisão de não divulgar seus problemas anteriores se resumiu a proteger sua carreira e cumprir sua missão de ser a melhor lutadora do mundo.

“Acho que as pessoas pensariam que eu estava apenas dando desculpas e não poderia dizer nada depois da primeira luta, porque estaria literalmente tirando um alvo da cabeça”, disse ela. “E depois da segunda luta, eu não quis contar nada para ninguém, porque a mídia só estava tentando sensacionalizar tudo, e virar tudo em manchete; eles não estavam tentando me ajudar a contar minha história, e acho que é o tipo de coisa que só poderia ter sido contada em um livro. Só naquela forma longa, porque houve tanta coisa que aconteceu, e tanta coisa que eu fiz naquela época.

“Então eu também queria entrar na WWE, que eles têm um histórico muito complicado com concussões no CTE e coisas assim, e se eles soubessem o quão ruim era, acho que nunca teriam me contratado. Se eles soubessem que eu estava sofrendo concussões por causa de um tapa de Stephanie McMahon ou Nikki Bella, eles não me permitiriam atuar. Então eu tive que guardar essas coisas para mim, para manter meu destino em minhas próprias mãos, e para poder tomar minhas próprias decisões, porque se meu treinador ou [UFC CEO] Dana [White] Se soubesse como as coisas estavam ruins, eles teriam me feito aposentar e eu não estava pronto.”

Veja a entrevista completa de Rousey abaixo.