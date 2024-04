Rose McGowan fala após notícias da condenação de Harvey Weinstein

Rosa McGowan está criticando o fato HarveyWeinstein A condenação de NYC por estupro foi anulada… e ela tem uma mensagem fortalecedora para todas as suas supostas vítimas.

A atriz postou um vídeo na quinta-feira em resposta às notícias de Weinstein – com a legenda: “Eles nunca vão derrubar quem somos. Bênçãos para todos que deram tudo de si”. O clipe em si é simplesmente robusto… RMG diz que eles podem ter anulado a condenação, mas os sobreviventes nunca poderão ser apagados.

O advogado do desgraçado magnata do cinema nos disse que a notícia o deixou tão feliz que reduziu-o às lágrimas. Resta saber se e quando ele será processado novamente em Nova York… embora o escritório do promotor diga que sim. Dele Convicção de Los Angeles também está sendo apelado.