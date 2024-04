Ross McCall namorando Maggie, filha de Pat Sajak, na foto se beijando

O amor está no ar para o ator escocês Ross McCall que parece estar namorando agora Pat Sajak filha, Maggie .

O novo casal foi visto em Los Angeles na semana passada compartilhando um beijo em um passeio de mãos dadas com seu cachorro… mas na época, a identidade da nova paixão de Ross permanecia um mistério.

Maggie é uma cantora country em ascensão – e ela também trabalha como correspondente social do programa de seu pai, “Wheel of Fortune”, então ela definitivamente conhece bem o mundo do entretenimento.