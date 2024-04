Roy Jones Jr. emite outro aviso para Jake Paul: Esqueça as regras, ‘Mike Tyson é um cachorro pitbull’

CCom a tão esperada luta entre a lenda do boxe Mike Tyson e a sensação do YouTube que virou boxeador Jake Paul se aproximando, o ex-oponente Roy Jones Jr. Paulocomparando Tyson ferocidade à de um “Cachorro Pitbull.”

Jake Paul recria o vídeo de treinamento de Rocky para se preparar para a luta de Mike Tyson

Jones Jr. diz que Mike Tyson não vai se conter

Em uma entrevista recente com Boxe Rei Mídia, Jones Jr.que enfrentou Tyson em uma partida de exibição em 2020enfatizou que a idade não atrapalharia Tyson desempenho.

“Nós [are] guerreiros. Nós não nos importamos em levar um soco-[we] não importa a idade que temos. Esse [is] o que nós fazemos,”Jones Jr. declarado.

Respondendo às preocupações sobre a natureza expositiva da luta, Jones Jr. rejeitou qualquer noção de restrição de Tysonafirmando: “Mike [doesn’t] saiba como se conter. Mike é como um cachorro Pitbull. Os cães Pitbull não sabem brincar. Isso vai virar [into] uma luta de qualquer maneira.”

Jake Paul, conhecido por seus confrontos polêmicos com Lutadores do UFCexpressou entusiasmo e apreensão em enfrentar Tyson.

“Estou um pouco assustado [because] é Mike Tyson”,Paulo admitiu durante seu podcast, “Eu estou apenas [going to] tenha um momento incrível que estou prestes a lutar contra Mike Tyson.

A luta entre Paul e Tyson poderia se tornar uma luta oficial?

Embora Jones Jr. preveja uma vitória fácil para Tysonrelatórios recentes sugerem possíveis alterações nas regras, alimentando especulações sobre a natureza do confronto.

A luta, marcada para 20 de julho no Estádio AT&T em Dallas foi cercado de mistério em relação aos regulamentos sob os quais será mantido.

Uma fonte do Departamento de Licenciamento e Regulamentações do Texas alegou que o concurso só poderia ser sancionado de acordo com as regras da exposição.

Relatórios anteriores sugeriam que os boxeadores podiam ser vistos usando capacetes de proteção, mas Paulo refutou as afirmações.

Apesar das incertezas, os torcedores aguardam ansiosamente o confronto entre ‘Mike de Ferro’ e ‘A criança problemática’ sobre 20 de julhodesejando mais do que apenas um espetáculo, mas um verdadeiro teste de coragem e habilidade no ringue.