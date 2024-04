Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Atlantic City

Manon Fiorot fez mais do que o suficiente para ganhar a disputa pelo título no peso mosca depois de apresentar uma atuação unilateral em sua primeira luta principal promocional contra Erin Blanchfield no UFC Atlantic City. Embora o mérito certamente esteja do lado de Fiorot, está cronometrando uma história completamente diferente – a ponto de Fiorot ter que enfrentar outra luta enquanto espera para ver como a trilogia Alexa Grasso x Valentina Shevchenko se desenrola?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que poderia ser o próximo passo de Fiorot após sua vitória dominante sobre Blanchfield. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Joaquin Buckley após sua vitória por paralisação sobre Vicente Luque no co-evento principal, Chris Weidman após sua polêmica vitória sobre Bruno Silva, junto com outros vencedores do card principal Nursulton Ruziboev, Kyle Nelson, Chidi Njokuani e mais .

